انطلاق الندوات الخاصة لمعرض «الفهد.. روح القيادة» بالكويت.. الأحد

تنطلق بعد غدٍ الأحد، الندوات الخاصة لمعرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة»، في قاعة السينما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال، محمد سمان، أن الندوات ستستمر حتى الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019، وتشمل الندوات التاريخية، ندوة العلاقات السعودية- الكويتية، والندوات الفنية، في حين تنطلق الأُمسية الشعرية للأمير سعود بن عبدالله بن محمد، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019.

وقال: إن المحور الأول من الندوات التاريخية سيتناول «العلاقات التاريخية بين السعودية والكويت.. المكان والظروف»، فيما سيتناول المحور الثاني «المؤسسون ودورهم في تنمية العلاقات بين السعودية والكويت».

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وأشار إلى أن هذه الندوات سيشارك فيها الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والدكتور سعود محمد العصفور أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، في حين يديرها محمد الوسمي.

أما في ندوة العلاقات السعودية- الكويتية، فأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال، أنها ستتناول العلاقات السعودية- الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر، بمشاركة الدكتور عبدالله البشارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الأسبق)، والدكتور إبراهيم بن محمود النحاس عضو مجلس الشورى، والدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور صدقة بن يحيى فاضل، أستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز عضو مجلس الشورى (السابق)، ويدير الندوة محمد الملا.

وفي الندوات الفنية، بيَّن أنها ستتناول «ساحة الفن الخليجي- تعاون سعودي وكويتي»، بمشاركة الفنانين سعد الفرج، وعبدالإله السناني، وجاسم النبهان، وعبدالمحسن النمر، ويديرها محمد الوسمي.

ويسلِّط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي، مثل: الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.