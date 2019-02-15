إنقاذ سيدة وزوجها تعرضا لحادث مروري جراء الأمطار بالخرمة

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، من إنقاذ حياة مصابة تعرضت وزوجها لحادث مروري، بعد أن انقلبت سيارتهما جراء الأمطار.

ودخل المصابان قسم الطوارئ، مساء أمس الخميس، وأُجريت لهما الإسعافات اللازمة، إلا أنه نظرًا لخطورة حالة الزوجة، تم نقلها إلى غرفة الرعاية.

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وبإجراء الفحوصات اللازمة، تبيَّن أن الزوج مصاب بكسر في الكاحل الأيسر، ورضوض وسحجات متفرقة في الجسم، أما الزوجة فقد أظهرت الأشعة أنها تعاني نزيفًا داخليًا وتهتكًا في الطحال، بالإضافة إلى جرح قطعي في الرأس.

وعلى الفور، تحرك فريق من الأطباء لإجراء عملية استكشاف ووقف النزيف، تمهيدًا لاستئصال الطحال.

وبعد استقرار الحالة، تم تحويل المصابة إلى أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة الطائف لاستكمال العلاج، فيما كانت حالة الزوج أكثر استقرارًا.