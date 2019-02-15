«تعليم جدة» تنفي اندلاع حريق في أحد مبانيها

الموقع لا يتبع الوزارة

نفى المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، حمود الصقيران، الأنباء المتداولة عن نشوب حريق في أشجار عشوائية في حوش يتبع تعليم ‎جدة. وأكد المتحدث الرسمي لتعليم جدة، أن الموقع الذي شب فيه الحريق لا يتبع وزارة التعليم. وكان عدد من الحسابات بمواقع التواصل، قد نشر صورًا ومقاطع فيديو، تفيد بنشوب الحريق بتعليم جدة، وهو ما نفاه الصقيران جملة وتفصيلًا .

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