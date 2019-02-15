السعودية اليوم / جناح القوات البرية يجذب الزوار بمعرض وزارة الدفاع بتبوك



تبوك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

جذب جناح القوات البرية المشارك في معرض وزارة الدفاع بالشمالية الغربية الزوار من جميع الشرائح من خلال أكثر من 20 ركناً .

واطلع زوار الجناح الذي يقام في ميدان العروض العسكرية بمدينة تبوك على تاريخ القوات البرية ومهامها وواجباتها الوطنية , إضافة إلى مشاهدة العديد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة المتطورة والإمكانيات التي يستخدمها الجنود البواسل في الدفاع عن الدين والوطن , في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشمل الجناح على مسارين خارجي وضم العديد من المعدات الثقيلة القديمة والحديثة التي ضمتها القوات البرية إلى ألويتها وكتائبها الكبيرة ، إضافة إلى معرض داخلي اشتمل على عروض لأسلحة المشاة بمختلف العيارات والقذفات والعربات والمدفعية والمدرعات و الدبابات وما تم على تلك الدبابات من تطوير على أيدى شباب الوطن ، كما ضم الجناح أركاناً خاصة بأجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي تخدم سير المعركة ، وبعض المجسمات للذخائر المستخدمة، والمناظير الليلية والنهارية والكاميرات الحرارية ، ووسائل النقل والصيانة، ووسائل البحث والإنقاذ وبعض الأجهزة المستخدمة في كشف و إزالة الألغام ، وأحدث ما لدى القوات البرية من طائرات بدون طيار , ومروحيات مثل الأباتشي والبلاك هوك التي تستخدم في أغراض الهجوم والاشتباك والاستطلاع والتغطية الجوية والإنقاذ.

كما ضم الجناح ركن خاص بالتعامل مع الحرب الكيميائية والبيولوجية والتدريب التكتيكي والشؤون الهندسية التي تعرض وسائل الصيانة في المرافق العسكرية واستخدامات الطاقة البديلة بالإضافة إلى أركان الشؤون الدينية والشؤون

ويستمر معرض " وزارة الدفاع " في تقديم فعالياته إلى مابعد غد الأحد , بجملة من البرامج والأنشطة التي تستعرض تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية

// انتهى //

20:41ت م

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تبوك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسجذب جناح القوات البرية المشارك في معرض وزارة الدفاع بالشمالية الغربية الزوار من جميع الشرائح من خلال أكثر من 20 ركناً .واطلع زوار الجناح الذي يقام في ميدان العروض العسكرية بمدينة تبوك على تاريخ القوات البرية ومهامها وواجباتها الوطنية , إضافة إلى مشاهدة العديد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة المتطورة والإمكانيات التي يستخدمها الجنود البواسل في الدفاع عن الدين والوطن , في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - .وأشمل الجناح على مسارين خارجي وضم العديد من المعدات الثقيلة القديمة والحديثة التي ضمتها القوات البرية إلى ألويتها وكتائبها الكبيرة ، إضافة إلى معرض داخلي اشتمل على عروض لأسلحة المشاة بمختلف العيارات والقذفات والعربات والمدفعية والمدرعات و الدبابات وما تم على تلك الدبابات من تطوير على أيدى شباب الوطن ، كما ضم الجناح أركاناً خاصة بأجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي تخدم سير المعركة ، وبعض المجسمات للذخائر المستخدمة، والمناظير الليلية والنهارية والكاميرات الحرارية ، ووسائل النقل والصيانة، ووسائل البحث والإنقاذ وبعض الأجهزة المستخدمة في كشف و إزالة الألغام ، وأحدث ما لدى القوات البرية من طائرات بدون طيار , ومروحيات مثل الأباتشي والبلاك هوك التي تستخدم في أغراض الهجوم والاشتباك والاستطلاع والتغطية الجوية والإنقاذ.كما ضم الجناح ركن خاص بالتعامل مع الحرب الكيميائية والبيولوجية والتدريب التكتيكي والشؤون الهندسية التي تعرض وسائل الصيانة في المرافق العسكرية واستخدامات الطاقة البديلة بالإضافة إلى أركان الشؤون الدينية والشؤون الرياضية والتموين.ويستمر معرض " وزارة الدفاع " في تقديم فعالياته إلى مابعد غد الأحد , بجملة من البرامج والأنشطة التي تستعرض تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية ، وآخر ماتوصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها .// انتهى //20:41ت م0100

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