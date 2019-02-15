السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 10جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمراكز التابعة لها ، ومتنزهات المنطقة ، إرتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:16ت م

0097



الباحة 10جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمراكز التابعة لها ، ومتنزهات المنطقة ، إرتوت على إثرها الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:16ت م0097

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