شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودي اليوم الجمعة 15-2-2019.. واستقرار المعدن الأصفر والان مع التفاصيل
أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم الجمعة
جرام عيار 24 158.28 ريال سعودي
جرام عيار 22 145.14 ريال سعودي
جرام عيار 21 138.49 ريال سعودي
جرام عيار 18 118.71 ريال سعودي
جرام عيار 14 92.28 ريال سعودي
جرام عيار 10 66.00 ريال سعودي
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