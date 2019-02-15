شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودي اليوم الجمعة 15-2-2019.. واستقرار المعدن الأصفر والان مع التفاصيل

لسعودية نيوز 365- استقرت أسعار ، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-2-2019، عند نفس معدلات إغلاق أمس، بعد أن شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا خلال تعاملات أمس متأثرًا بالارتفاع العالمي الطارئ على الأسعار العالمية الذي انعكس على أسعار الذهب في المملكة. أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم الجمعة جرام عيار 24 158.28 ريال سعودي جرام عيار 22 145.14 ريال سعودي Advertisements جرام عيار 21 138.49 ريال سعودي جرام عيار 18 118.71 ريال سعودي جرام عيار 14 92.28 ريال سعودي جرام عيار 10 66.00 ريال سعودي

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