شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 197 مخالفة وإنذار 147 منشأة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة, وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته, وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت 2954 منشأة تجارية.
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