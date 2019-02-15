شكرا لقرائتكم خبر عن 36 بلاغ "احتطاب جائر" في 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن البلاغات الواردة على الرقم المجاني توزعت على مناطق المملكة بواقع 14 بلاغاً لمنطقة الرياض، و 8 بلاغات لمنطقة مكة المكرمة، و 4 بلاغات لمنطقة عسير ، و 3 بلاغات لمنطقة القصيم، و 3 بلاغات لمنطقة المدينة المنورة ، بالإضافة إلى حائل بعدد بلاغين، والجوف بلاغاً واحداً، ومنطقة تبوك بلاغاً واحداً.
وأكدت الوزارة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظاً على البيئة، ومنعاً لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر التي تشكل خطراً على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتعيين حرّاس للغابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، كما خصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
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