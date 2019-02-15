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مواعيد التسجيل في سباقات الهجن بمهرجان المؤسس

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد التسجيل في سباقات الهجن بمهرجان المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مواعيد تسجيل الراغبين في دخول منافسات سباقات الهجن في النسخة الثالثة من المهرجان، والمقامة حاليًا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.

وأوضحت إدارة المهرجان أن التسجيل سيبدأ غدًا ويستمر حتى الاثنين 19 فبراير الجاري في مقر إدارة التسجيل، الواقع على شارع سوق الدهناء بموقع المهرجان.

وبينت الإدارة أن مواعيد التسجيل ستكون على فترتين يوميًّا، حيث ستكون الفترة الأولى من الـ 9.00 صباحًا وحتى الـ 12.00 ظهرًا، بينما تبدأ الفترة الثانية من الـ 3.00 عصرًا وحتى الـ 6.00 مساءً.


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