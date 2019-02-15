شكرا لقرائتكم خبر عن التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن .. غداً والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن الأمانة العامة للمسابقة القرآنية المحلية في دورتها الـ21 أعدت للمشاركين في المسابقة برامج وفعاليات عدة، منها دورة مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، ومسابقات ثقافية هادفة، وزيارات لكبار العلماء، وجولات تعريفية بمعالم العاصمة الرياض.
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