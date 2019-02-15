شكرا لقرائتكم خبر عن التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن .. غداً والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تنطلق غدًا التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده "للبنين والبنات"، في دورتها الـحادية والعشرين، التي تقام فعالياتها في العاصمة الرياض, وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري, ويتنافس فيها 122 متسابقًا ومتسابقة من شتى مناطق ومحافظات المملكة.

يذكر أن الأمانة العامة للمسابقة القرآنية المحلية في دورتها الـ21 أعدت للمشاركين في المسابقة برامج وفعاليات عدة، منها دورة مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، ومسابقات ثقافية هادفة، وزيارات لكبار العلماء، وجولات تعريفية بمعالم العاصمة الرياض.