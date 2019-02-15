شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار وسيول على الباحة والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي، والمخواة، وقلوة، والمندق والأجزاء المجاورة لها.
وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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