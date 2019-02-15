شكرا لقرائتكم خبر عن أداء الصلاة على شهيدي الواجب "الغامدي والدوسري" بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل
ونقل وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الإحساء، لذوي الشهيدين سالم الغامدي, وناجي الدوسري, اللذان استشهدا دفاعاً عن دينهم ووطنهم في الحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم من الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
وقد شيعت جموع المصلين جثمان شهيدي الوطن في الحد الجنوبي "الغامدي والدوسري" بمقبرة المزروعية بالأحساء.
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