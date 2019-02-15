شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر من طقس الغد.. برد شديد وأمطار وغبار على عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت، محذرة من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

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وشملت التوقعات، استمرار حالة الطقس البارد إلى شديد البرودة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية.



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