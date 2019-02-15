شكرا لقرائتكم ترامب: إعلانات مهمة بشأن سوريا خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة: إنه سيصدر إعلانًا بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، في الوقت الذي يترقب الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر، لسحب القوات الأميركية من البلاد.

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “لدينا الكثير من الإعلانات المهمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة”.

وكان إعلان الرئيس الأميركي سحب قوات بلاده من سوريا قد باغت الحلفاء، خاصة قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت من بين أكثر القوى فاعلية على الأرض في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.



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