شكرا لقرائتكم تنبيه متقدم.. غبار وأمطار غزيرة على الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، على هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي، والمخواة، وقلوة، والمندق والأجزاء المجاورة لها.

Advertisements

وجدّد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.



مختارات أمير الرياض يشكر الملك سلمان بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين في المنطقة



سند محمد بن سلمان يتيح الفرصة لمن أخفق في اختبار الوعي المالي مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.