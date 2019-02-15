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شكرا لقرائتكم توضيح من الدفاع المدني حول فتح باب القبول والتسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
نفىت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، ما يتم تداوله عن فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12 / 6 / 1440هـ.
وأكد مديرية للدفاع المدني، في تغريدة على “تويتر”: “نؤكد أنه سوف يتم الإعلان عن ذلك في كافة وسائل الإعلام في حينه”.
وكانت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد زعمت أنه سيتم فتح باب القبول بالدفاع المدني يوم 12/6/1440هـ، وهو ما نفته المديرية العامة للدفاع المدني.
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