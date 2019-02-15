شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على الرياض والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارًا مبكرًا من تقلبات الطقس، إذ تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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وأوضحت الهيئة، أن هذه الحالة في منطقتي الرياض، والمنطقة الشرقية، وستبدأ اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً، وتنتهي في الغد السبت الساعة 9 صباحًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مرتفعات نجران والمدينة المنورة، تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.



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