الان تتابع تنويه هام من قنصلية المملكة في نيويورك بشأن يوم الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت قنصلية المملكة في نيويورك أنها ستغلق يوم الاثنين 18 فبراير بمناسبة يوم الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف بيان عبر حساب القنصلية على تويتر، أن العمل يستأنف يوم الثلاثاء 19، للحالات الطارئة يمكن التواصل 24/7 على هاتف شؤون السعوديين رقم: 917-690-0414 917-690-2663

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