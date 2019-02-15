الان تتابع حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة الـ 1000 ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى حساب المواطن، ماتم تداوله حول زيادة ألف ريال لكل مستفيد وذلك عبر حساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج في “تويتر”. وقال الحساب ردا على أحد المواطنين بخصوص زيادة 1000 ريال قال: “حياك الله، غير صحيح، في حال كان هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال قنواتنا الرسمية وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب مواطن، @SpokesmanCa”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة الـ 1000 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.