الان تتابع الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/02/16 في المملكة، قائلة إنه يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، أن يبقى الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية”.