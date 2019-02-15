خدمة جدارة 1440 للتوظيف الحكومي الإلكترونية

يتم تسجيل البيانات للتقديم للوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا الخاصة وذلك طبقاً لطبيعة الوظيفة والشروط المتاحة فيكون التسجيل طوال ال24 ساعة، ويضمن التسجيل علي خدمة جدارة التيسير علي الحكومة والمواطن، وتوفير الوقت في التقدم للوظائف الحكومية، مع السرية في المعلومات الخاصة بكل متقدم، وتوفير الوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا.

المملكة العربية السعودية مهتمه بالعديد من الإصلاحات التي تفيد المواطن السعودي، ومنها توفير الوظائف الحكومية المناسبة لأصحاب المؤهلات العليا من كلا الجنسين و توفير خدمة جدارة للتسهيل علي المتقدمين للوظائف الحكومية، التسجيل ومتابعة النتائج النهائية للقبول في الوظيفة، مع توفير الوقت للحكومة والمواطن وعدم التكدس علي المكاتب الحكومية.

شروط التسجيل علي خدمة جدارة

هناك شروط للتسجيل علي خدمة جدارة فلابد من توافر التالي:

1-حصول المتقدم علي شهادة عليا وتطابقها مع التخصص المطلوب علي الخدمة.

2-الإنتهاء من فترة الامتياز المشترطة للوظائف للائحة الوظائف الصحية.

3-ترتيب أفضلية الدرجات العلمية.

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4-التقديم في الفترة المقررة .

5-تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

6-تحديد ترتيب الرغبات في التوظيف حسب التوزيع الجغرافي للمتقدم.

الموقع الذي يتم التسجيل من خلاله

يتم التسجيل لخدمة جدارة من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية من هنا

حيث جذبت خدمة جدارة، كبري الشركات في المنطقة للمساهمة في تأهيل والتدريب الفعال لرواد الأعمال والشباب الباحث عن وظيفة، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم في مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية الذي يؤدي إلي توفير فرص العمل للمتميزين.