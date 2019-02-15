شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: لا صحة لفتح باب التسجيل والقبول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
أكد الدفاع المدني اليوم (الجمعة)، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن فتح باب القبول والتسجيل، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
وقال الدفاع المدني في «تنويه» عبر «تويتر»: نود التأكيد بأنه لا صحة لما يتم تداوله عن فتح باب القبول والتسجيل في الدفاع المدني بتاريخ 12 / 6 / 1440هـ».
وأضاف: «نؤكد بأنه سوف يتم الإعلان عن ذلك في كافة وسائل الإعلام في حينه».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.