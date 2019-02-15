شكرا لقرائتكم خبر عن طالب سعودي يحصد جائزة أفضل مشروع من «معماري أيرلندا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (جدة)

حصد طالب الهندسة المعمارية في أيرلندا فهد العتيبي جائزة أفضل مشروع في تخصصه على مستوى أيرلندا من قبل الهيئة الملكية الأيرلندية للمعماريين برعاية اتحاد المهندسين فيها.

وأكد العتيبي لـ«الخليج 365» أن مشروعه المقدم للتخرج حصل على الأفضل في أيرلندا ومنح شهادة «highly commended» لتكرمه جامعته إثر ذلك.

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وأوضح أن الهيئة الملكية الأيرلندية للمعماريين (RIAI) تنظم كل عام مسابقة لأفضل المشاريع للمتخرجين للطلاب في درجة البكالوريوس في مجال الإعمار (RIAI Rising Star in Architectural Technology)، برعاية اتحاد المهندسين في أيرلندا (engineering of Ireland)، «وبناء على ذلك تقدمت بمشروعي للمنافسة على المسابقة مع أكثر من ٨٠٠ مشروع من مختلف الجامعات والمعاهد في أيرلندا، لأكون أول سعودي يفوز بالجائزة».

وأضاف العتيبي: «هذه الجائزة والتكريم أكبر الحوافز لبذل الكثير باسم الوطن، وإنجازي هذا أهديه لوطني، لأنه صاحب الفضل فيه. ويشرفني اهتمام وزارة التعليم ممثلة في الملحقية الثقافية بأيرلندا لدعمها للإنجازات والإبداع. وأفخر بأن أكون واحدا من أبناء هذا الوطن مخلصاً له».

من جهتها، كرمت الملحقية الثقافية السعودية بأيرلندا العتيبي في حفلة الملحقية للمتفوقين علمياً برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية أيرلندا نايل الجبير، وحضور الملحق الثقافي بأيرلندا الدكتور عبدالله الضلعان، نظير تفوقه العلمي.