شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة القصيم توثق الزيارة الملكية بـ 235 صفحة و87 صورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

وثقت إمارة منطقة القصيم الزيارة الملكية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى منطقة القصيم من خلال إصدار توثيقي ضم أكثر من 235 صفحة تحمل بين طياتها أكثر من 87 صورة متنوعة للزيارة.

وأوضح مستشار أمير منطقة القصيم، إبراهيم الماجد أن الإصدار التوثيقي للزيارة اشتمل على أبرز ما نشرته وسائل الإعلام المحلية ومشاعر المواطنين، وتصدر الإصدار كلمة أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ونائب أمير المنطقة الأمير فهد بن تركي بن فيصل، إذ عبرا من خلالها عن سعادتهما بالزيارة التي تعبر عن قوة العلاقة بين القيادة وبين الشعب. وأشار الماجد إلى أن الإصدار يشمل على رصد شامل للزيارة الكريمة والمشروعات التنموية التي جرى تدشينها والمشروعات التي جرى وضع حجر الأساس لها، بالإضافة إلى مظاهر الاحتفالات التي شهدتها المنطقة بهذه المناسبة.

وبين الماجد أن الإصدار يحتوي على رصد لمشاعر المواطنين والمسؤولين والأعيان، من خلال توثيق مشاركاتهم الإعلامية التي عبروا من خلالها عن مشاعر الغبطة والسرور وجددوا من خلالها ولاء البيعة والطاعة. وأفاد أن الإصدار قُسم إلى عدة أقسام اشتمل على «في حب سلمان» و«القصيم المكان والتاريخ» و«الزيارات الملكية إلى منطقة القصيم» و«سلمان العزم في القصيم» و«ولي العهد يأسر القلوب» و«القصيم تتنفس تنمية»، بالإضافة إلى كلمات أوبريت «تباشير سلمان» وعدد من اللوحات المتنوعة والمنجزات التي تعانق الحاضر والمستقبل لمنطقة القصيم.