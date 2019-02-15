شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سفلتة 5 مخططات في عاسرة بني عمرو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

بدأت بلدية بني عمرو شمالي النماص أعمال سفلتة خمسة مخططات في قرى العاسرة في بني عمرو، بعد انتظار دام أكثر من ١٤ عاماً، منذ صدور المنح للمواطنين في عام ١٤٢٥هـ، ومكثت دون فتح شوارع أو سفلتة منذ ذلك الحين وحتى هذا العام، قبل أن تنقل "الخليج 365" شكوى الأهالي من عدم التفات بلدية النماص وكذلك ثلاثة رؤساء بلديات لبني عمرو لمطالبهم بخصوص تلك المخططات الرسمية.

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وأوضح رئيس بلدية بني عمرو المهندس عبدالله الأسمري، أن الإعداد للسفلتة بدأ بالفعل وسيتم البدء قريباً في السفلتة وفتح الشوارع للمخططات، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ مشروع السفلتة لن تتجاوز العام.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ ١٤ ربيع ثاني من العام ١٤٣٩هـ، شكوى أهالي قرى العاسرة في بني عمرو بخصوص تهميش فتح المخططات منذ ١٤ عاماً، تحت عنوان: «منح آل ثواب وآل نبيلة تستعصي على التشييد».

ورغم توارد ثلاث رؤساء لبلدية بني عمرو، إلا أن الأهالي ذكروا لـ«الخليج 365» أن مطالبهم حينها ذهبت أدراج الرياح، والتي بدورها طرحت الشكوى على طاولة رئيس البلدية الحالي المهندس عبدالله الأسمري، وأكد أنه تم إعداد دراسة وحصر للمواقع التي تحتاج إلى فتح وسفلتة في مخططات «آل ثواب» و«آل نبيلة» التابعة لقرى الأعاسرة في مركز بني عمرو.