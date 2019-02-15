شكرا لقرائتكم خبر عن الفائز بجائزة المعلم المتميز: نحن في دولة تحتفي بأبنائها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (حائل)

أكد المعلم سلطان سليمان العنزي الحاصل على جائزة وزارة التعليم فئة المعلم المتميز، أن المملكة العربية السعودية دولة تحتفي وتُكرِّم وتهتم بأبنائها المتميزين تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لافتاً إلى أن الفوز بالجوائز يبعث شعوراً بالسعادة والسرور، ويزداد هذا الشعور عندما يكون الفوز في جائزة تعنى بالتعليم.

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وأشار العنزي إلى أن فوزه بالجائزة سوف يزيده عزيمة وإصراراً لمواصلة التميز، مؤكداً أن الجائزة خلقت حراكاً نوعياً في الميدان التربوي، وأشعلت روح التنافس الإيجابي، وأطلقت الطاقات الإبداعية الكامنة لدى المتنافسين، والذي يؤدي بمجمله إلى تحسين مخرجات التعلم لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وقال المعلم المتميز: «أشكر وزير التعليم ونائبه على تبريكاتهم القلبية وتحفيزهم لاستدامة التميز وتحسين نواتج التعلم، والشكر موصول لجميع قادة الوزارة، كما أهدي هذا الانجاز للأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، فمنهم نستمد التميز ونستلهم الإبداع، كما أُهدي هذا المنجز لقائد التعليم المبدع بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني، ولكافة قادة التعليم والأهالي في المنطقة, وبشكل خاص أهديه لوالدتي أطال الله بعمرها وأخواني وأخواتي وزوجتي وأبنائي».

ويعد سلطان سليمان فالح العنزي باحث الدكتوراه في كلية التربية بجامعة الملك سعود، وأحد منسوبي تعليم حائل، ضمن أفضل ٢٠ معلماً ومعلمة على مستوى الخليج العربي، ولديه العديد من الأبحاث المنشورة، وقام بتأليف عدد من الكتب أحدها مقرر جامعي لديه حماية فكرية لأحد الأفكار التدريسية الإبداعية، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وعمل في لجان على مستوى وزارة التعليم، ومحاضر متعاون في جامعة حكومية وأخرى أهلية، وحاصل على المراكز الأولى في مجال البحث العلمي على مستوى طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، وملتقيات بحثية دولية، وحاصل على وسام سفير الجودة والتميز من إدارة التعليم في حائل.