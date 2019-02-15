تبوك: تسليم أول رخصتي «مدرب معتمد» للنساء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)سلمت عميدة الكلية التقنية للبنات في تبوك هيفاء الصقر، نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد المطيري، أمس (الخميس)، أول رخصتي مدرب معتمد للعنصر النسائي في تبوك، للمدربتين فاتن البلوي، وهيفاء الرشيد.
وهنأت عميدة الكلية المدربتين، متمنية لهما التوفيق في نقل خبراتهما في البرامج التدريبية للمستفيدين، لافتة إلى أن الرخصتين منحتهما الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، التي تأتي في إطار سعي الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة إلى ضبط سوق التدريب الأهلي ورفع جودته، بعد أن تحققت فيهما الشروط التي حددتها ضوابط اعتماد رخصة مدرب معتمد من خارج المنشأة التدريبية.
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