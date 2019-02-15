شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فندق يُخلي ٧٥ نزيلاً في المدينة.. ولا إصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عند الساعة ١:٢٥ من مساء اليوم (الجمعة)، يُفيد باندلاع حريق في أحد الفنادق على شارع أبا ذر في المدينة المنورة.

وأكد المتحدث أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث اتضح ‏أن الحريق اقتصر على غرفتين في الدور الثالث المتكرر، وتمت السيطرة عليه بدون إصابات، لافتاً إلى أنه تم إخلاء ٧٥ شخصاً من المتواجدين في الفندق احترازياً.

وأضاف الجهني: «تمت مباشرة ‏الحالة من قِبل مسؤولي السلامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع، وتسليم الحادث لمندوب ‏هيئة السياحة والآثار لاستكمال ما يلزم من إجراءات».