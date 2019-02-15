التعليم: حضور مرشحي السنة 13 ملتقى المبتعثين شرط لاستكمال إجراءات الابتعاث

أكّدت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات، أن حضور مرشحي السنة ١٣ ملتقى المبتعثين، يتم إلكترونيًّا ويعدّ شرطًا أساسيًّا لاستكمال إجراءات الابتعاث.

وأضافت وكالة البعثات -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن مرشحي السنة 13 يمكنهم حضور الملتقى عبر بوابة سفير من أي مكان في العالم.

كانت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات، قد أعلنت في 21 نوفمبر الماضي، فتح التسجيل في ملتقيات المبتعثين لمرشحي السنة 13 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لاستكمال إجراءات الابتعاث.

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وكانت وزارة التعليم قد دشّنت خدمة الربط الإلكتروني لطلبات إصدار تذاكر السفر للطلبة المبتعثين وذويهم التي تمّكن الطلاب المبتعثين من الحصول على أوامر الإركاب إلكترونيًّا، وإصدار تذاكر السفر بشكل إلى من خلال تكامل بوابة سفير مع نظام الحجز لدى الخطوط السعودية، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها المملكة لخدمة المبتعثين.

وتهدف الخدمة لتمكين جميع الطلاب المبتعثين وذويهم من اختيار خط السير والرحلة المناسبة لهم وفق مدة زمنية محددة، والاستغناء عن التعاملات الورقية، حيث يسهم المشروع -عن طريق الربط الإلكتروني- في اختزال الوقت المقدّر للطالب المبتعث لإنهاء إجراءات الحجوزات وإصدار التذاكر خلال 10 دقائق، فضلًا عما تحققه الخدمة من تخفيف العبء التشغيلي على الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث، وكذلك مكاتب الخطوط السعودية للحجوزات.

يأتي ذلك تفعيلًا لرؤية المملكة 2030 نحو بناء شراكات مع القطاعين العامّ والخاصّ لرفع مستوى الأداء في وزارة التعليم، وأن هذه الخدمات تأتي استكمالًا لمشروعات الربط الإلكتروني، وتفعيلًا للخدمات المقدمة للمستفيدين «إلكترونيًّا»، في سبيل دعم معالجة المعوقات التي كانت تواجه بعض المبتعثين في الحجز وإصدار التذاكر، وتسهيل إجراءات الطلبة والطالبات المبتعثين وأسرهم، من خلال تقديم خدمة نوعية جديدة لهم.

وتعمل وزارة التعليم من خلال وكالة الوزارة لشؤون البعثات على تحقيق كل ما يضمن أداء المبتعثين لرسالتهم العلمية على أكمل وجه، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، والتي يؤكد خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن «التعليم في السعودية هو الركيزة الأساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي في العلوم والمعارف».