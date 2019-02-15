السعودية اليوم / المهندس الفضلي يوقع اتفاقية لتعزيز الشراكة والتعاون بين "ايفاد" ودول الخليج

الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسوقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" جيلبير أنغبو مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق لإنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 42 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" التي عقدت في مدينة روما بجمهورية إيطاليا يومي 14 و 15 فبراير الجاري، تحت عنوان "الابتكار الريفي وريادة الأعمال"، حيث ناقشت الدورة عدة موضوعات أبرزها: أهمية تنمية سلاسل القيمة المراعية لاعتبارات التغذية، والتمييز بين الجنسين، ودور ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار في تعزيز القدرة على الصمود، وأثر التكنولوجيا الحديثة على مستقبل الزراعة، والنظرة المستقبلية للصندوق في الانخراط مع القطاع الخاص.وأوضح معالي المهندس الفضلي أن الاتفاقية تهدف إلى مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون بين الصندوق والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسساتها الإنمائية والمالية، وتوسيع برامج الصندوق, والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.من جانبه, أكد مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" الدكتور محمد بن أحمد الغامدي أن توقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق سيعزز الاستفادة القصوى من الصندوق عبر زيادة التعاون الفني، والإسهام في تقاسم المعرفة والخبرة ونقلها، وتسهيل تنفيذ البرامج الإقليمية التي تتناول الأمن الغذائي بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء القدرات.ويُعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" أحد وكالات الأمم المتحدة، ومؤسسة مالية دولية تركز جهودها لدعم الزراعة والتنمية الريفية.يُذكر أن المملكة لها إسهامات بارزة في إنشاء الصندوق في عام 1977م، وتُعد داعماً رئيساً للصندوق على مدى السنوات الـ 40 الماضية.// انتهى //19:02ت م0088