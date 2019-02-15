السعودية اليوم / على خطى الآباء .. الأبناء يحضرون باللباس العسكري في معرض وزارة الدفاع بتبوك



تبوك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019م واس

سجل أبناء جنود الوطن البواسل حضوراً مميزاً على أرض معرض "وزارة الدفاع"، الذي يواصل فعالياته لليوم الثالث بميدان العروض العسكرية بالشمالية الغربية، حيث حرص أولياء أمورهم على إلباسهم الزي العسكري بمختلف الرتب والتخصصات، واصطحابهم إلى أجنحة المعرض الذي أشتمل على معلومات عن تضحيات زملائهم من رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها وحداتهم من القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد وطنية متعددة من أجنحة المعرض، حيث حضر الأبناء مع الآباء موثقين أجمل أوقاتهم وهم يشاهدون، ويستمعون، ويستعرضون نماذج لما تمتلكه وزارة الدفاع من قوة عسكرية وبشرية، معربين عن فخرهم بآبائهم وجنودنا الأوفياء، الذين تتحطم على جدران بسالتهم كل محاولات النيل من هذا الوطن الشامخ، وأن كلمات الفخر لن تفِ الجنود البواسل حقهم ، فهم رجال الوطن في كل زمان ومكان.

واستعرض المعرض المتنقل والثالث لوزارة الدفاع مراحل تطور القوات المسلحة من خلال الأجنحة التي احتضنت وقدمت تعريفاً شاملاً بأعمال أفرع زارة الدفاع، وما وصلت إليه من إمكانات عسكرية وبشرية عالية، كشفت للزوار مسيرة القوات المسلحة ما بين الماضي، وما وصلت إليه من قوة عتاد من طائرات متقدمة وراجمات صواريخ ودبابات ومدرعات.

ووجد الزوار بكل فئاتهم العمرية فرصة للتعرف على الآليات والمعدات بكل أنواعها وتجهيزاتها المتطورة ، وسط الاستمتاع بالعروض والشروحات العسكرية التي يقدمها أفراد وضباط عن الأسلحة وأبرز استخداماتها ومميزاتها، كما جرى منح الزوار فرصة التقاط صور تذكارية مع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

// انتهى //

18:55ت م

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تبوك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019م واسسجل أبناء جنود الوطن البواسل حضوراً مميزاً على أرض معرض "وزارة الدفاع"، الذي يواصل فعالياته لليوم الثالث بميدان العروض العسكرية بالشمالية الغربية، حيث حرص أولياء أمورهم على إلباسهم الزي العسكري بمختلف الرتب والتخصصات، واصطحابهم إلى أجنحة المعرض الذي أشتمل على معلومات عن تضحيات زملائهم من رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها وحداتهم من القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد وطنية متعددة من أجنحة المعرض، حيث حضر الأبناء مع الآباء موثقين أجمل أوقاتهم وهم يشاهدون، ويستمعون، ويستعرضون نماذج لما تمتلكه وزارة الدفاع من قوة عسكرية وبشرية، معربين عن فخرهم بآبائهم وجنودنا الأوفياء، الذين تتحطم على جدران بسالتهم كل محاولات النيل من هذا الوطن الشامخ، وأن كلمات الفخر لن تفِ الجنود البواسل حقهم ، فهم رجال الوطن في كل زمان ومكان.واستعرض المعرض المتنقل والثالث لوزارة الدفاع مراحل تطور القوات المسلحة من خلال الأجنحة التي احتضنت وقدمت تعريفاً شاملاً بأعمال أفرع زارة الدفاع، وما وصلت إليه من إمكانات عسكرية وبشرية عالية، كشفت للزوار مسيرة القوات المسلحة ما بين الماضي، وما وصلت إليه من قوة عتاد من طائرات متقدمة وراجمات صواريخ ودبابات ومدرعات.ووجد الزوار بكل فئاتهم العمرية فرصة للتعرف على الآليات والمعدات بكل أنواعها وتجهيزاتها المتطورة ، وسط الاستمتاع بالعروض والشروحات العسكرية التي يقدمها أفراد وضباط عن الأسلحة وأبرز استخداماتها ومميزاتها، كما جرى منح الزوار فرصة التقاط صور تذكارية مع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.// انتهى //18:55ت م0084

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