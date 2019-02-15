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شكرا لقرائتكم مقتل 25 من ميليشيا الحوثي وأسر 6 آخرين في حجة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
قُتل 25 من عناصر ميليشيا الحوثي وأُسِرَ 6 آخرون، في هجوم فاشل شنته عناصر الميليشيا على قبائل حجور في مديرية حجة اليمنية.
ويستعد الجيش اليمني، بمساعدة من قوات تحالف دعم الشرعية، لإطلاق عملية لفك الحصار عن منطقة حجور وتأمين مديرية حجة.
وقال مشرف جبهة حجور، اليوم الجمعة: إن عملية الجيش اليمني والتحالف لم تبدأ بعد حصار المنطقة، فيما تقاوم القبائل وتقاتل الميليشيات الحوثية بشراسة.
يشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، نجحت في استهداف تجمع لميليشيات الحوثي هاجمت قبائل حجور.
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