شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة سيدة مصابة بحادث مروري ‎بمستشفى الخرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكن- بفضل الله- فريق طبي متخصص بمستشفى الخرمة العام من إنقاذ حياة مصابة تم إحضارها للطوارئ وهي في حالة حرجة وغير مستقرة، وذلك إثر تعرضها لحادث مروري مع زوجها الذي أصيب بعدة كسور وحالته مستقرة.

وفي التفاصيل: في تمام الساعة 8 مساء أمس الخميس حضر إلى الطوارئ حادث انقلاب سيارة نتيجة الأمطار في طريق الخرمة الغريف، نتج عنه إصابة الزوج بكسر بالكاحل الأيسر وعدة رضوض وسحجات متفرقة وإصابة الزوجة بإصابة بالرأس وبنزيف داخلي وتهتك بالطحال، وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتجهيز الدم ونقل المريضة للعمليات مباشرة لإجراء عملية استكشاف للبطن واستئصال الطحال وإيقاف النزيف بواسطة فريق طبي من المستشفي.

Advertisements

وبعدها تم نقلها للعناية المركزة، واستقرت حالتها ولله الحمد، وتم تحويلها لأحد مستشفيات الطائف التخصصية؛ لاستكمال علاجها هناك.

ومن جانبه فقد قدم زوج وذوو المريضة شكرهم للأطباء ولمستشفى الخرمة وصحة الطائف؛ لما وجدوه من خدمة صحية متميزة التي على إثرها تم إنقاذ المصابة.



مختارات أمير الرياض يشكر الملك سلمان بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين في المنطقة



سند محمد بن سلمان يتيح الفرصة لمن أخفق في اختبار الوعي المالي مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.