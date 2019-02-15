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37 فتاة يتدربن على فنون تنسيق الهدايا وصنع الحلويات في الأفلاج

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية، مساء أمس، مشروعها الإنتاجي “اصنع بيدي” الذي استمر شهرًا كاملًا واشتمل على ورشتي عمل لـ37 متدربة من فتيات الحي، تحت إشراف أ. روابي الكبرا وبالشراكة معهد التدريب النسائي للجمعية الخيرية بالأفلاج.

قدمت الورشة الأولى “فن تغليف وتنسيق الهدايا والزهور” المدربة أمل آل شبر، وتناولت فيها عدة محاور أهمها: تدوير الخامات بطرق سهلة ومبتكرة وعمل التوزيعات والثيمات للمناسبات، حيث تمكنت المتدربات من تأسيس مشروع تجاري صغير في نهاية الورشة، بينما قدمت الشيف دينارا الورشة الثانية، والتي كانت بعنوان “فن عمل الكعك والحلويات “، وتم خلالها تطبيق أساسيات خبز وتزيين الكعك وفنون إعداد وتقديم الحلويات، وقد صاحب الورشتين الكثير من الشروحات والتطبيقات العملية للمتدربات مع الإجابة على استفساراتهن وتوزيع الشهادات المعتمدة في الختام.

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وقد ذكرت رئيسة القسم النسائي باللجنة أ. رفعة الكبرا أن هذه الورش والدورات تأتي ضمن البرامج الدورية التي تنفذها لجنة الخالدية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج طوال العام، وتهدف إلى خدمة أفراد الحي بمختلف فئاتهم في كافة المجالات.


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