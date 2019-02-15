الان تتابع توضيح من “الدفاع المدني” بشأن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفىت مديرية الدفاع المدني ما يتم تداوله عن فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12 / 6 / 1440هـ. وأكد في تغريدة على “تويتر”: “نؤكد أنه سوف يتم الإعلان عن ذلك في كافة وسائل الإعلام في حينه”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من “الدفاع المدني” بشأن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.