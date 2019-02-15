الان تتابع تقليص مدة صرف القروض العقارية إلى 10 أيام بحد أقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت ورشة عمل منظومة الإسكان، التي عقدها المعهد العقاري في جدة، تقليص مدة صرف القرض العقاري لمستفيدي الصندوق خلال 10 أيام بحد أقصى بدلا من المدة المقررة سابقًا البالغة 45 يوما.

وأكدت الورشة، أن الجهات التمويلية أصبحت تتنافس لتقديم القروض للمستفيدين، بخلاف الفترة السابقة التي كان طالب التمويل يبحث عن البنوك للحصول على القرض.

وأوضح المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، خلال مشاركته في الورشة، أن نسبة المستفيدين ممن تحمل عنهم الصندوق كامل الأرباح بلغت نسبتهم 85% من إجمالي المستفيدين، وتحمل عنهم الصندوق كامل فوائد الدعم، لأن رواتبهم عادة لا تتجاوز 14 ألف ريال.

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وبيّن أن قوائم الأنظار تقلصت بنسبة 48%، وأنه في عام 2018 جرى الموافقة لدعم 85 ألف مستحق، وفي العام نفسه تمت الموافقة لدعم 100 ألف مستحق، وفي 2019 تم إصدار الموافقة لدعم 100 ألف مستحق أيضا.

وأشار إلى أن آخر قائمة للمستحقين ستصدر في 2020، وسيتمكن المستفيدون في آخر قائمة من تعجيل القرض وصرفه خلال 90 يومًا.

وعن دعم العسكريين، أكد “الدهمش”، أن العسكريين المستفيدين من مبادرة القرض الإضافي الحسن بلغ عددهم 5795 مستفيدًا، سيتمكنون من الحصول على قرض قيمته 140 ألف ريال.

وأفاد بأن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا من المقرضين على مختلف المنتجات المقدمة، إذ ارتفع عدد جهات التمويل المختصة بإقراض المستفيدين من وحدات تحت الإنشاء من 3 جهات سابقًا إلى 9 جهات حاليًا إلى 10 جهات، وذلك في إشارة واضحة لإقبال الجهات التمويلية على مستفيدي الصندوق.