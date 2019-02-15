معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية فى السعودية عبر بوابة أبشر

يبحث الكثير عن معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية في المملكة العربية السعودية من خلال محرك البحث “جوجل”، وتتقدم وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة عبر بوابة أبشر الإلكترونية بشكل إلكتروني عن طريق إدخال رقم الهوية فقط، وتسعى الوزارة إلى خدمة المواطنين السعوديين وكل من يقيم داخل الأراضى السعودية وتيسير أمورهم وتقديم أبرز الخدمات لهم بشكل سهل وبسيط، ونوضح لكم فى موقعنا “نجوم مصرية” طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية

أعدت وزارة الداخلية السعودية خططاً وقواعد لتنظيم حركة سير السيارات داخل المدن والمحافظات، واستعانت بكاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بغرض حصر جميع المخالفات وأماكن وأوقات حدوثها، وقد ساعد هذا فى السيطرة على معدل المخالفات وتقليله مما عاد بالإيجاب على نسبة الحوادث، ونوضح لكم الآن طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية كالتالي:

قم بالدخول على موقع بوابة أبشر الإلكتروني .

. ابحث عن خدمة الإستعلام عن الخدمات المرورية عن طريق الضغط على أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

ادخل رقم الهوية والبيانات المطلوبة، وستظهر لك بعد ذلك جميع بيانات مخالفاتك.

وفى نهاية مقالنا اليوم نود أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق وسنرد عليكم فى أقرب وقت