رابط الضمان الإجتماعي من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440 هـ من خلال رقم الهوية او السجل المدني...

تقدم دولة السعودية برنامج مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي وذلك لطبقة محدودي الدخل ، وقد أعدت الوزارة رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، وقد أصبح متاح لكافة المواطنين في المملكة ، وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة من اجل العمل علي تحقيق رؤية المملكة 2030 ، حيث تم تطبيق البرنامج من أجل مساعدة الأسر التي لا تستطيع التعايش مع غلاء المعيشة .

هذا وقد أودعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مبالغ المعاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة للأسر السعودية عن شهر حمادي الأخر في حسابات المستفيدين والمستفيدات والتي تشمل معاشات الضمان ، والمساعدات النقدية وتسديد جزء من فاتورة الكهرباء .

الضمان الإجتماعي يكشف حقيقة منح سيارات للمستفيدين

أكد الحساب الرسمي خدمة العملاء والتابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر علي ان الضمان الإجتماعي لا يمنح للمستفيدين سيارات ،حيث جاء ذلك من خلال إستفسار أحد المواطنين قال فيه : ” أريد أن اسئل هل يعطي الضمان الإجتماعي سيارة ، وما هي الشروط اللازمة ، وهل هي سيارة أجرة أو للإستخدام الشخصي ؟ ” .

الفئات المستحقة لمساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل العديد من الشروط والفئات التي يجب ان تشمل الإستحقاق لمساعدة المقطوعة وذلك كأحد برامج الضمان الإجتماعي ، ومن ابرز تلك الفئات المستهدفة :-

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تقدم للأسر محدودة الدخل فقط حالات العجز المؤقت الأرامل والأيتام كما تشمل النساء المطلقات يستفيد ايضاً من المساعدات المقطوعة أسر السجناء تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها

رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة

موعد مساعدات مقطوعة الضمان شهر جماد أول

قدمت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، وذلك من اجل التسهيل والتيسير علي المواطنين للإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، وذلك عن طريق الإستعلام ما يلي :-

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص 8001222777. إدخال رقم الهوية. اختار الخدمة المطلوبة.

يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من هـــــنــــا