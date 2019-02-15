تتبع المخالفات المرورية فى السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

فى إطار حرصنا على أن نوافيكم بكل المعلومات عن تتبع المخالفات المرورية فى المملكة العربية السعودية، نكتب هذا المقال لكل مواطن أو مقيم سعودى يمتلك سيارة ويريد أن يكشف شهرياً عن مخالفاته المرورية لكى يقوم بتسويتها ودفع الغرامة المستحقة لها حتى لا يتم حجز السيارة أو توقيع عقوبة أكبر، ومن جهة أخرى تقوم وزارة الداخلية السعودية بجهد كبير لتسهيل تقديم خدماتها إلى المواطن السعودى، ولهذا فقد جعلت معظم الخدمات المقدمة وأهمها خدمة تتبع المخالفات المرورية بشكل إلكترونى لا يحتاج منك الذهاب إلى مقر الوزارة وأقسام الداخلية فى المحافظات، ونحن فى “نجوم مصرية” نوضح لكم خلال هذه المقالة طريقة تتبع المخالفات المرورية، فتابعونا.

تتبع المخالفات المرورية

تبذل المديرية العامة للمرور فى المملكة العربية السعودية جهداً كبيراً فى سبيل تسهيل الأمور على المواطنين، ولهذا فإنه بإمكانك الآن أن تعرف كل مخالفاتك المرورية عن طريق الإتصال بالإنترنت فقط بدون الذهاب للمديرية وبهذا تكون وفرت وقتك وجهدك، ونتناول معكم أشهر طريقتين لتتبع المخالفات المرورية كالتالى:

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الطريقة الأولى: تتبع المخالفات المرروية برقم الهوية

فى البداية يجب عليك معرفة موقع بوابة أبشر الإلكتروني والدخول عليه.

والدخول عليه. قم بإدخال رقم الهوية والرمز الخاص بك.

سيطلب منك الموقع عدة بيانات قم بإدخالها.

فور انتهائك من كتابة بياناتك ستظهر لك جميع البيانات عن كل مخالفاتك السابقة مع الغرامة المحددة لها.

الطريقة الثانية: تتبع المخالفات المرورية برقم اللوحة

يجب عليك زيارة موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية.

اضغط على الإستعلامات الإلكترونية.

اضغط على الإستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بإدخال رقم اللوحة وما يطلبه الموقع من بيانات أخرى.

تظهر لك الآن جميع بيانات مخالفات ومكانها ووقت حدوث المخالفة.

وفى نهاية مقالنا اليوم نود أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق وسنرد عليكم فى أقرب وقت