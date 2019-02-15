السعودية اليوم / إمام وخطيب المسجد النبوي يلقي خطبة الجمعة ويؤم المصلين في الكاميرون

ياوندي 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان خطبة الجمعة اليوم في مسجد مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتحدث فضيلته في خطبة الجمعة عن بناء المساجد وتشييدها، قائلًا: "المساجد بيوت الله، وأحب البقاع إلى الله".

وأضاف فضيلته "عباد الله، المساجد بيوت الله، وإليه تُنسب بلا نزاع، ومن مآذنها تتردد شهادة التوحيد وهي ركن من أركان الإسلام، ومن مآذنها يتردد النداء إلى الصلاة، عمود الإسلام".

وتابع فضيلته "عباد الله، إن بناء المساجد من أعظم الطاعات ، والباقيات الصالحات ، والصدقات الجاريات ".

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ونوّه الشيخ عبدالله البعيجان بأن المملكة أسهمت في نشر الإسلام الصحيح، وأسست من أجل ذلك المراكز والمعاهد والمكاتب والكليات والمدارس في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بخدمة المملكة للمسلمين في الكاميرون من خلال إنشاء العديد من المراكز الإسلامية والجوامع في عدة مدن، ومنها: الجامع الكبير في مروا، وجامع مركز الملك عبدالله في قرية بابنكي القريبة من مدينة بامندا، وجامع مركز الملك فهد بالعاصمة ياوندي، الذي تمت توسعته أمس.

وأوضح فضيلته أن الله قد سنّ الاختلاف في خلقه، فكل يعمل على شاكلته، وأن الإسلام دين الحق والعدل والأمن والقيم والمُثل، مبينًا أن العفو والتسامح والتعايش السّلمي والمصالحة مع الآخرين من مقتضيات الإسلام.

ولفت فضيلة الدكتور عبدالله البعيجان النظر إلى أن الدين الذي ننتمي إليه دين الأخلاق، وأن نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - إنما بُعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأن ثلثي مساحة العالم الإسلامي إنما دخل في الإسلام بسبب الأخلاق.

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي خطبته بالقول: "عباد الله، إن نعمة الأمن نعمة من الله تستوجب الشكر، ورحمة منه وفضل وذخر، أنعم الله عليكم به وقد حُرم منه الكثير، فعضوا عليه بالنواجذ، واعتبروا بغيركم" ، مشددًا على أن الأمن هدف شرعي، ومطلب إنساني، وسلوك ووعي ثقافي، فالله الله في بلدكم، والله الله في أمتكم.

حضر خطبة وصلاة الجمعة، عدد من الوزراء الكاميرونيين، وأعضاء سفارة المملكة، إضافة إلى عدد آخر من سفراء الدول العربية والإسلامية في جمهورية الكاميرون. وبلغ عدد المصلين نحو 7 آلاف مصل.

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17:04ت م

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