انت الان تتابع تفاصيل خبر هولندا تحقق في شبهات فساد لشركات تعمل بالسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 05:25 مساءً - كشف ممثلو الادعاء العام في هولندا عن تلقي مسؤولين حكوميين رشوة بالمليارات من اليوروات ضمن مشروع مترو سعودي، دون الإشارة إلى تورط جهات رسمية سعودية في القضية.

وأكد ممثلو الادعاء، في بيان الجمعة نقلته وكالة "رويترز"، أنهم داهموا مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة.

وبين ممثلو ادعاء في الجرائم المالي أنهم قاموا بتفتيش مكاتب ستركتون "انترناشونال بي.في" و"ستركتون" و"سيفيل برويكتن بي.في"، ولكن لم يتضح على الفور إن كان التحقيق يشمل شركات أخرى.

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وقال البيان: إن "التركيز في التحقيق على احتمال وقوع فساد وتزييف فيما يخص الحصول على عقد لبناء مترو في الرياض، وجرت مصادرة وثائق في عدة مواقع اليوم الجمعة"، وهو ما أكدته شركة ستركتون.

وأوضح ممثلو الادعاء أن التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشا لمسؤولين حكوميين في الخارج.

وستركتون واحدة من بين عدة شركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليارات دولار لبناء ثلاثة خطوط مترو في العاصمة السعودية الرياض.

وتقول ستركتون إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومتراً وبـ26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.