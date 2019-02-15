انت الان تتابع تفاصيل خبر ما حقيقة إغلاق "أرامكو" السعودية أكبر حقل نفطي لها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 05:25 مساءً - كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن شركة أرامكو السعودية أغلقت جزئياً حقل نفط السفانية البحري بعدما أتلفت مرساة سفينة كابل كهرباء رئيسياً، في حين أكدت الشركة بعد ساعات من تناقل الحدث أن الحقل يعمل ولم يتوقف.

وبين المصدر أن "أرامكو" السعودية أغلقت جزئياً حقل نفط السفانية البحري بعدما أتلفت مرساة سفينة كابل كهرباء رئيسياً، قبل أسبوعين، وأن عمليات الإصلاح مستمرة داخل الحقل.

Advertisements

بدورها أكدت "أرامكو" أن جميع منشآتها وعملياتها، بما في ذلك حقل السفانية البحري، آمنة وطبيعية.

والسفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم، وتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون برميل يومياً.

وبلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من خفض في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والإغلاق الجزئي لحقل النفط السعودي.