شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 15-2-2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقر سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي، خلال التعاملات اليوم الجمعة 15-2-2019، حيث شهدت العملة السعودية خلال تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا أمام مجموعة من العملات العربية والأجنبية، وجاء متسوط سعر الدراهم الإماراتي اليوم في 1.021 ريال. ونرصد لكم خريطة أسعار العملة السعودية أمام الدرهم إماراتي خلال تعاملات الأسبوع: سعر الريال السعويد مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 15-2-2019 1 درهم إماراتى = 1.021 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتى سعر الريال السعويد مقابل الدرهم الإماراتي يوم الخميس 14-2-2019 1 درهم إماراتى = 1.021 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتى سعر الريال السعويد مقابل الدرهم الإماراتي يوم الأربعاء 13-2-2019 1 درهم إماراتى = 1.021 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتى Advertisements سعر الريال السعويد مقابل الدرهم الإماراتي يوم االثلاثاء 12-2-2019 1 درهم إماراتى = 1.021 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتى سعر الريال السعويد مقابل الدرهم الإماراتي يوم الاثنين 11-2-2019 1 درهم إماراتى = 1.021 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتى سعر الريال السعويد مقابل الدرهم الإماراتي يوم الأحد 10-2-2019 1 درهم إماراتى = 1.021 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتى سعر الريال السعويد مقابل الدرهم الإماراتي يوم السبت 9-2-2019 1 درهم إماراتى = 1.020 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.980 درهم إماراتى

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