شكرا لقرائتكم مخيم تعريفي وبرامج تثقيفية في معرض مكة الصحي المتنقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي _مكة

افتتح مساء أمس المعرض المتنقل لنموذج الرعاية الصحية بمكة المكرمة، بالباحة المقابلة لسوق مكة مول التجاري وتم إضافة مخيم تعريفي لبرنامج نموذج الرعاية الصحية مع وجود فحص مبكر للأمراض المزمنة.

جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور وائل بن حمزة مطير المدير المنفذ لخطة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، أن هذا البرنامج يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي الذي تود وزارة الصحة أن تعكس من خلاله تقديم وتعزيز الرعاية الصحية المستدامة للفرد من منذ الولادة إلى ما قبل نهاية الحياة، من خلال ستة مسارات تعنى بالفرد صحياً وبدنياً ونفسياً، وتقديم الخدمة قبل حدوث المرض من خلال التثقيف والتوعية بكيفية الاعتناء بصحتنا حتى لا نمرض.

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من جانبها أبانت الدكتورة آسيا الرقعان قائد نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة، بأن نموذج الرعاية الصحية يهدف إلى وجود ترابط شامل بين جميع المنشآت الصحية؛ لتعزيز صحة الفرد ومشاركته في الحفاظ على صحته من خلال تنفيذ خطط مسارات نماذج الرعاية الصحية الستة في المراكز الصحية ابتداء بولادة ونمو الطفل السليم إلى التحكم ومنع أضرار الأمراض المزمنة إلى توفير العمليات والإجراءات الطبية الاختيارية في وقت قصير إلى توفير الرعاية العاجلة وسهولة الوصول إليها في المراكز إضافة إلى رعاية المريض في نهاية الحياة وتعزيز الرعاية الطبية المنزلية.

وأوضحت أن هذه النماذج يخدمها ٤٢ مبادرة منها تعزيز أداء المراكز الصحية، تعزيز أداء الرعاية المنزلية، الملف الطبي الموحد؛ ويتم تطبيق كل مبادرة بدءاً من المراكز الصحية مروراً بالمستشفيات العامة والتخصصية ووصولاً إلى المدن الطبية بحيث يتم تقديم الخدمات الطبية للمريض بحسب ما هو يحتاج من الخدمة وليس بما تقدمه المنشأة الصحية من خدمة من خلال تحويل المريض بملف طبي موحد عبر الربط الشامل بين جميع المنشآت الصحية وهذه أحد أهداف وآلية العمل في التجمع الصحي وهي توفير ووصول الخدمة للمريض بكل سهولة وفي أي مكان.

وشهدت الفعالية إقبالا كبيرا من الزوار الذين توافدوا إلى المعرض لعمل الفحوصات المبكرة للضغط والسكر والدهون والسمنة مع توفير الإحالات الفورية للحالات المصابة للمراكز الصحية لإتمام العلاج.

كما احتوى المعرض عروضا مرئية لأفلام تفاعلية لواقع المستقبل الصحي الجديد، وقد تمت إضافة أركان توعوية للإقلاع عن التدخين وكيفية الحياة الصحية، واحتوى المعرض على فعاليات ترفيهية تثقيفية للأطفال والعوائل.

فيما أبان المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن المعرض سيستمر لمدة خمسة أيام لتعريف أهالي وزوار مكة المكرمة بنموذج الرعاية الصحية الذي أطلقه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمدينة الرياض في ٢٠١٧م ثم بالمنطقة الشرقية مرورا بالطائف قبل عدة أيام ليتم تدشينه في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بمكة.

ولفت إلى أن عربة المعرض المتنقل جابت شوارع وأحياء مكة المكرمة بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين عن وجود المعرض التوعوي.

كما شاركت الصحة مع قطاعي الدولة العام والخاص عدة جهات وفرق توعوية لتوعية المجتمع عن خطة التحول الوطني ٢٠٣٠ لوزارة الصحة الممثلة في نموذج الرعاية الصحية الجديد.



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