شكرا لقرائتكم فيديو.. الخطوط السعودية تهنئ المعلم عسيري بين السماء والأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - أبها

عبرت الخطوط السعودية وبطريقتها الخاصة ، بالتهنئة للمعلم الحاصل على جائزة التميز فئة المرشد الطلابي إبراهيم بن محمد بن حسن عسيري أحد منسوبي مدرسة الطفيل بن عمرو بمكتب التعليم بالبرك التابع لإدارة التعليم محايل عسير .

وجاءت التهنئة من قبل الخطوط السعودية عبر رحلتها القادمة من مدينة الرياض إلى مدينة أبها ، نظير حصول المعلم على جائزة التميز من وزارة التعليم ، وقد تسلمها المعلم من يد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، كرم، 114 فائزا وفائزة بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، في الحفل الذي أقيم الخميس الماضي على مسرح الوزارة برعاية معاليه وحضور قيادات الوزارة، والداعم للجائزة مجموعة الناغي وإخوانه.

وقال آل الشيخ إن الجائزة هي إحدى أدوات التعليم المهمة التي توليها الوزارة عنايتها لتحقيق مستوى أداء أفضل في الميدان التعليمي، حيث إن للتميز مكانا وعنوانا في مؤسسات التعليم وإن للعطاء المتميز صدى لدى كافة منسوبي وزارة التعليم”.

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