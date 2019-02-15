شكرا لقرائتكم بدء التسجيل في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مواعيد تسجيل الراغبين في دخول منافسات سباقات الهجن في النسخة الثالثة من المهرجان، والمقامة حاليًا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.

وأوضحت إدارة المهرجان أن التسجيل سيبدأ غدًا ويستمر حتى الاثنين 19 فبراير الجاري في مقر إدارة التسجيل، الواقع على شارع سوق الدهناء بموقع المهرجان.

وبينت الإدارة أن مواعيد التسجيل ستكون على فترتين يوميًّا، حيث ستكون الفترة الأولى من الـ 9.00 صباحًا وحتى الـ 12.00 ظهرًا، بينما تبدأ الفترة الثانية من الـ 3.00 عصرًا وحتى الـ 6.00 مساءً.



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