شكرا لقرائتكم شاهد فرحة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصد المركز الثاني في حفظ القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالعزيز العاتي - الباحة

فاز الطفل أحمد خالد الغامدي من مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة بالمركز الثاني في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين في دورتها الثالثة والعشرين، المقامة في الرياض ويشارك فيها الأطفال المعوقون من داخل وخارج المملكة.

نجاحات متتالية

وعبر المدير العام لمركز الجمعية نعيم بن علي الكلي عن سعادته وجميع منسوبي وأطفال الجمعية بهذه النتيجة التي تحققت، ونجاح أطفال مركز الباحة المستمر في تحقيق نتائج متقدمة من عام إلى عام، بعد أن كان الطفل خالد مطلق الغامدي قد حقق المركز الثالث في العام الماضي، وقد تحقق ذلك ولله الحمد بتضافر الجهود ما بين المركز وعائلات الأطفال والداعمين.

نموذج إلهام لكل طفل

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وأضاف أن الطفل أحمد خالد يعد نموذج إلهام لذوي الإعاقة، فهو مثالي ومجد ومجتهد وصبور ولديه الثقة بالنفس وهمة عالية في تجاوز سلبيات الإعاقة والمشاركة والنجاح في شتى المجالات المختلفة دون أن تمنعه إعاقته عن تحقيق ما يصبو إليه.

وتابع أن الطفل أحمد خالد التحق بمركز الجمعية في عمر7سنوات وهو يعاني من شلل دماغي تشنجي رباعي واستطاع أن يستفيد من جميع الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة بالمركز كعيادة العلاج الوظيفي وعيادة العلاج الطبيعي وعيادة النطق والتخاطب وكذلك الخدمات التعليمية والبرامج المتخصصة المختلفة مما نتج عنه التحسن الكبير في حالته الحركية والذهنية وأصبح اليوم يستطيع الجلوس بشكل جيد وينطق بصورة أفضل ويعتمد على نفسه في مهامه الوظيفية ويستخدم الحاسب والأجهزة الإلكترونية بصورة جيدة وتطورت قدراته على الحفظ والاستنتاج ليصبح قصة نجاح ولله الحمد.

كلمة شكر

وقدم مدير المركز شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين لدعمه اللامحدود لقضية الإعاقة بصفة عامة وتبنيه هذه الجائزة المتميزة على مدى ٢٣ عاما، وتكفل سموه بقيمة جوائزها وجميع نفقاتها منوهاً بالجهود الداعمة والموفقة للأمانة العامة بالجمعية ممثلة في الأمين العام، عوض بن عبدالله الغامدي في تحقيق الأهداف وتجويد الخدمات المقدمة بالمركز وكذلك للأمانة العامة للجائزة التي نجحت في إبراز هذه الجائزة في الوطن حتى باتت من أهم المسابقات للقرآن الكريم .



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