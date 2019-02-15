الان تتابع إنقاذ سيدة من “حالة حرجة” بمستشفى “الخرمة” العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365:

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الخرمة العام، مساء الخميس، من إنقاذ حياة مصابة، تم إحضارها للطوارئ وهي في حالة حرجة غير مستقرة، إثر تعرضها لحادث مروري مع زوجها، الذي أصيب بعدة كسور، إلا أن حالته مستقرة.

وكشف المستشفى ، في بيان، أنه في تمام الساعة 8 مساء أمس الخميس، حضر الي الطوارئ حادث إنقلاب سيارة نتيجة الأمطار فى طريق الخرمة الغريف نتج عنه إصابة الزوج بكسر في الكاحل الأيسر، وعدة رضوض، وسحجات متفرقة، وإصابة الزوجة بإصابة في الرأس، ونزيف داخلي، وتهتك بالطحال.

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وأوضح المستشفى أنه “تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة؛ وتجهيز الدم، ونقل المريضة للعمليات مباشرة لإجراء عملية استكشاف للبطن، واستئصال الطحال، وإيقاف النزيف بواسطة فريق طبي من المستشفي، وتم نقلها بعدها للعناية المركزة، واستقرت حالتها.

واختتم المستشفى بيانه موضحا أنه تم تحويلها بعد استقرار حالتها إلى إحدى مستشفيات الطائف التخصصية، لاستكمال العلاج.

من جانبه، قدم زوج وذوي المريضة شكرهم للأطباء، ولمستشفى الخرمة، وصحة الطائف، لما وجدوه من خدمة صحية متميزة، تم على أثرها إنقاذ المصابة.