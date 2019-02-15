الان تتابع إخلاء 75 شخصا من أحد فنادق المدينة إثر حريق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365:

قال العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إن “مدني المدينة” تبلغ “عند الساعة 13:25 من ظهر اليوم (الجمعة)، عن ‏حادث حريق بأحد فنادق شارع أبا ذر في المدينة المنورة”.

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وأوضح الجهني، في بيان، أنه “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ إذ اتضح ‏أن الحريق اقتصر على غرفتين بالدور الثالث المتكرر، وتمت السيطرة على الحادث دون إصابات ولله الحمد، وإخلاء 75 شخصا من المتواجدين بالفندق احترازياً”.

واستطرد: “تمت مباشرة ‏الحالة من قبل مسؤولي السلامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع، وتسليم الحادث لمندوب ‏هيئة السياحة والآثار، لاستكمال ما يلزم من إجراءات”.