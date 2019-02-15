الان تتابع إغلاق منشأة غذائية بالدمام تعمل دون ترخيص وضبط 22 طن أغذية فاسدة بها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤسسة غذائية بمدينة الدمام، بسبب مخالفات عدة.
وأوضحت الهيئة، أن مفتشيها نفّذوا جولات على منشآت غذائية في المنطقة الشرقية، وضبطوا منشأة غذائية لم تحصل على رخصة مزاولة النشاط، وفيها مواد غذائية منتهية الصلاحية عليها آثار فضلات قوارض وحشرات، وعدم تطبيق أدنى مستوى من الاشتراطات الصحية.
وأشارت إلى ضبط 734 منتجًا غذائيًا تبلغ أوزانها نحو 22 طنًا، و150 لترًا، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة.
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